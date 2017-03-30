В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России из-за «киберугроз»

21:59, 31 марта 2017, ПАИ

В конгресс США внесен законопроект о введении новых антироссийских санкций. Документ предполагает введение санкций «в ответ на киберугрозы со стороны правительства Российской Федерации и другие агрессивные действия Российской Федерации».

Документ внесен сенатором-республиканцем Алексом Муни. Законопроект в настоящее время находится на первой стадии обсуждения, пишет Газета.ру.

25 марта США ввели санкции против восьми российских компаний в связи с американским законом о нераспространении, который касается Сирии, Ирана и КНДР.