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Экономика

Ткачёв назвал Белоруссию крупнейшей перевалочной базой санкционных товаров

Белоруссия злоупотребляет статусом зоны свободной торговли и стала крупнейшей перевалочной базой для продовольственной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. С таким заявлением, как передает РИА Новости, выступил глава российского Минсельхоза Александр Ткачев на итоговой коллегии Россельхознадзора.

По его словам, с момента введения Россией продэмбарго в 2014 году Белоруссия увеличила долю в поставках продовольствия в РФ с 1 до 15 процентов.

23 марта Ткачев предложил продлить продовольственное эмбарго еще на 10 лет.

В начале февраля в Минсельхозе сообщили, что за время действия продовольственного эмбарго отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов.

Ряд стран, в том числе США и государства-члены Евросоюза, установили ограничительные меры в отношении России в 2014 году, связав их с вхождением Крыма в состав Российской Федерации, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В качестве ответа 6 августа 2014 года Москва ввела эмбарго на ввоз некоторых продуктов из этих стран. Оно действует до 31 декабря 2017 года и может быть продлено.

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