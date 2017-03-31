Учёные: Ленью можно заразиться

22:20, 31 марта 2017, ПАИ

Французские нейрофизиологи доказали, что некоторые индивидуальные особенности поведения человека — такие как лень, нетерпение или благоразумие — заразны. Исследование провели ученые из Института головного и спинного мозга в Париже.

И людям, и животным свойственно повторять за другими обыденные жесты — например, все знают, как заразно зевание. Биологи нашли в мозге мышей особую область, которая отвечает за рождение подобных реакций. И это привело к более глубокому изучению заразности эмоций и движений.

К эксперименту с людьми французские ученые привлекли 60 добровольцев. Они играли в простую экономическую игру на компьютере. По итогам этого опыта выяснилось, что лень, нетерпение и даже благоразумие тоже могут быть заразными формами поведения.

Как полагают эксперты, некоторые виды расстройств психики и нарушений поведения, такие как аутизм или шизофрения, могут усиливаться или ослабляться таким же образом. Так это или нет, ученые планируют проверить в следующих экспериментах, передает РИА Новости.