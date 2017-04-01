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Общество

Псковские офицеры ВДВ проходят курсы по углубленному изучению иностранного языка

Для повышения качества языковой подготовки офицеров-десантников около 100 командиров подразделений Воздушно-десантных войск проходят специальные курсы по углубленному изучению иностранного языка. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации Минобороны РФ, занятия по проводятся с командирами, подразделения которых дислоцируются в Новороссийске, Пскове, Иваново, Туле, Ульяновске, Камышине (Краснодарский край), Улан-Удэ (Бурятия) и Уссурийске (Приморский край).

В течение текущего года командиры разведывательных и миротворческих подразделений ВДВ посетят систематические занятия по лингвистической подготовке. Длительность курсов составляет от одного до десяти месяцев, в зависимости от первоначальной подготовленности и знания языков каждым офицером-десантником.

В основном занятия проходят на базах в лингвистическом центре Минобороны, Военного университета МО РФ, РВВДКУ и Общевойсковой академии. Кроме того, представители этих учебных заведений прибывают в соединения и части ВДВ для проведения занятий в местах дислокации воинских подразделений офицеров-десантников. Подготовка специалистов по военному переводу осуществляется на базе Военного университета МО РФ.

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