Псковские офицеры ВДВ проходят курсы по углубленному изучению иностранного языка

14:06, 01 апреля 2017, ПАИ

Для повышения качества языковой подготовки офицеров-десантников около 100 командиров подразделений Воздушно-десантных войск проходят специальные курсы по углубленному изучению иностранного языка. Как сообщили Псковскому агентству информации в департаменте информации Минобороны РФ, занятия по проводятся с командирами, подразделения которых дислоцируются в Новороссийске, Пскове, Иваново, Туле, Ульяновске, Камышине (Краснодарский край), Улан-Удэ (Бурятия) и Уссурийске (Приморский край).

В течение текущего года командиры разведывательных и миротворческих подразделений ВДВ посетят систематические занятия по лингвистической подготовке. Длительность курсов составляет от одного до десяти месяцев, в зависимости от первоначальной подготовленности и знания языков каждым офицером-десантником.

В основном занятия проходят на базах в лингвистическом центре Минобороны, Военного университета МО РФ, РВВДКУ и Общевойсковой академии. Кроме того, представители этих учебных заведений прибывают в соединения и части ВДВ для проведения занятий в местах дислокации воинских подразделений офицеров-десантников. Подготовка специалистов по военному переводу осуществляется на базе Военного университета МО РФ.