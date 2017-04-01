Поздравление от президента и подарок от губернатора получила великолучанка Лидия Вишнякова в честь своего 95-летия

09:38, 01 апреля 2017, ПАИ

Великолучанку Лидию Вишнякову, которой 29 марта исполнилось 95 лет, поздравили представители администрации города, социальной защиты населения и депутат Великолукской городской Думы по округу № 3 Дмитрий Кравченко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дмитрий Кравченко зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина и вручил имениннице подарок от губернатора Псковской области Андрея Турчака. «Такие люди как вы, дорогая Лидия Ивановна, - это пример для всех нас. Вы прошли войну, восстановили разрушенную страну, воспитали детей. Можно только позавидовать вашей энергии и оптимизму. Спасибо вам!» - сказал депутат. Он также отметил, что в Великих Луках со стороны руководства муниципалитета и главы города Николая Козловского проводится систематическая работа по улучшению условий жизни ветеранов, уделяется большое внимание людям старшего поколения.

Лидия Вишнякова рассказала, что прожила большую жизнь, и, по ее словам, в жизни было много и хорошего, и плохого. «Тяжело пришлось в военные годы, когда она молодой девушкой в своем родном Ржеве встретила войну, когда работала на железной дороге и под вражеским огнем восстанавливала железнодорожное полотно», - рассказали в пресс-службе городской администрации. За свои трудовые подвиги Лидия Вишнякова была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». В послевоенные годы она вместе с мужем, офицером-фронтовиком Иваном Вишняковым изъездила всю страну от Дальнего Востока до города Великие Луки.