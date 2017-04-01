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Общество

Совет Федерации поддержал сохранение ошибочно начисленных выплат военным пенсионерам

Военным пенсионерам не будут отменять выплаты пенсий, если она была назначена ошибочно и если эта ошибка была выявлена по истечении трех лет. Совет Федерации поддержал поправки в соответствующий закон, об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора от Псковской области Елены Бибиковой.

Елена Бибикова уточнила, что если со стороны пенсионера не было никаких действий, приведших к неправомерному начислению пенсии, то пенсионный орган выплачивает сумму, которая начислялась до момента обнаружения ошибки, ежемесячно до наступления права на назначение любой другой пенсии. Кроме того, такую «ошибочную» пенсию сохранят тем, для кого она является единственным источником дохода.

Отметим, сейчас при выявлении ошибочного назначения пенсии сразу же прекращается её выплата, хотя вины самого военного пенсионера при этом нет. В Конституционном суде посчитали такое положение неправомерным.

Елена Бибикова также сообщила, что Совет Федерации одобрил введение уголовной ответственности для хулиганов, которые своими действиями представляют угрозу для безопасной эксплуатации транспортных средств. «Изначально шла речь только об авиадебоширах, - рассказала парламентарий. - Затем действие закона распространили на все виды общественного транспорта. Это, безусловно, будет способствовать безопасности пассажиров. Транспортные хулиганы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы». Елена Бибикова отметила, что уголовная ответственность будет распространяться и на тех, кто ослепляет пилотов лазерными указками.

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