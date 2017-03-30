0
16:16
Дискуссия по меньшинству
14:49
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
11:34
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
16:10
«Конфронтации только во вред»
10:32
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
22:35
Околоноля
18:15
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
Еще новости
Политика

Губернаторы будут проверять сведения о доходах муниципальных служащих

Совет Федерации одобрил президентские поправки в антикоррупционное законодательство. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, согласно внесенным изменениям губернаторы будут проверять сведения о доходах муниципальных служащих.

Елена Бибикова рассказала, что эти сведения будут размещаться на официальных сайтах органов местного самоуправления в Интернете или же предоставляться для опубликования в СМИ. Если в ходе проверки будут выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства, высшее должностное лицо субъекта РФ обратится в орган местного самоуправления или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий того, кто совершил коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Елена Бибикова сообщила, что теперь государственным и муниципальным служащим разрешается участвовать в управлении некоммерческими организациями, а также быть членами общественных организаций, жилищных и садоводческих кооперативов, товариществ собственников недвижимости, разрешается и участие в управлении политическими партиями.

В целом, по мнению Елены Бибиковой, принятые Советом Федерации поправки «будут способствовать повышению эффективности мер предупреждения и противодействия коррупции в сфере государственного и муниципального управления».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности
30 марта 2017
Лидия Драгунова: Для молодых людей участие в предварительном голосовании – настоящая школа публичности 4
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют»
30 марта 2017
Олег Брячак заявил, что обыски его «только радуют» 6
Несколько мыслей относительно событий 26 марта
29 марта 2017
Несколько мыслей относительно событий 26 марта 44
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон»
27 марта 2017
В Пскове состоялся митинг против роста тарифов в системе «Платон» 32
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2017
79-я сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
27 марта 2017
Депутаты гордумы Пскова утвердили новую схему избирательных округов
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова
27 марта 2017
Александр Самуйлов лишился мандата депутата гордумы Пскова 8
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова
27 марта 2017
Владимир Воробьёв будет отвечать за патриотизм в должности штатного заместителя главы Пскова 6

Идет загрузка...