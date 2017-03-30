Губернаторы будут проверять сведения о доходах муниципальных служащих

13:50, 01 апреля 2017, ПАИ

Совет Федерации одобрил президентские поправки в антикоррупционное законодательство. Как сообщили Псковскому агентству информации в аппарате сенатора от Псковской области Елены Бибиковой, согласно внесенным изменениям губернаторы будут проверять сведения о доходах муниципальных служащих.

Елена Бибикова рассказала, что эти сведения будут размещаться на официальных сайтах органов местного самоуправления в Интернете или же предоставляться для опубликования в СМИ. Если в ходе проверки будут выявлены факты нарушения антикоррупционного законодательства, высшее должностное лицо субъекта РФ обратится в орган местного самоуправления или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий того, кто совершил коррупционное правонарушение, или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности.

Кроме того, Елена Бибикова сообщила, что теперь государственным и муниципальным служащим разрешается участвовать в управлении некоммерческими организациями, а также быть членами общественных организаций, жилищных и садоводческих кооперативов, товариществ собственников недвижимости, разрешается и участие в управлении политическими партиями.

В целом, по мнению Елены Бибиковой, принятые Советом Федерации поправки «будут способствовать повышению эффективности мер предупреждения и противодействия коррупции в сфере государственного и муниципального управления».