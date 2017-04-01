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Общество

Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния

Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, участки открытой воды становятся всё больше, а ледяные поля отступают от берегов, становятся тоньше и уменьшаются с каждым днем.

В ведомстве отметили, что в сложившихся условиях рыбалка по последнему льду может стать последней в жизни. «Однако не все рыбаки учитывают, что весной прочность льда не определяется его толщиной. Лёд на тех водоёмах, где он ещё остаётся, сам по себе представляет не монолит, а кристаллы, связанные ледовой спайкой. Межкристаллический лёд тает быстро, и вся «конструкция» становится рыхлой и непрочной. Именно из-за своей рыхлости последний лед, в отличие от первого, не трещит, он сразу проваливается под ногами, этим он и опасен. Нужно осознавать, что если вы провалились под лед в озере, то шансов самостоятельно добраться до берега у вас очень мало», - пояснили в МЧС.

Кроме того, по мнению специалистов, «коварство весеннего льда» заключается еще и в том, что «ночью он прихватывается морозцем, и поутру по нему еще можно пройти, а к обеду, под действием солнца, он распаляется и вероятность вернуться назад стремительно уменьшается». «Выходить на лёд в таких погодных условиях можно только по глупости. Никакая жажда адреналина и экстрима не оправдывает безрассудный риск», - подчеркнули в управлении.

В связи с этим жителей и гостей области призывают не выходить и не выезжать на лёд водоёмов.

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