В Великих Луках обсудили антитеррористическую защищенность в городе

10:18, 01 апреля 2017, ПАИ

30 марта под председательством главы города Великие Луки Николая Козловского в администрации муниципалитета состоялось очередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации, на заседании обсуждались вопросы исполнения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации.

При рассмотрении вопроса о состоянии антитеррористической защищённости объектов и мерах по недопущению террористических актов на муниципальном предприятии «Водоканал» была заслушана информация межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» и доклад директора предприятия Е. Шумайлова. Обсуждались также вопросы готовности служб спасения при возникновении террористической угрозы в городе Великие Луки.

В работе комиссии и оперативной группы приняли участие первый заместитель главы администрации города Великие Луки Всеволод Куплайс, начальник отдела УФСБ России в городе Великие Луки Евгений Калинин, начальник ЛОМВД России на станции Великие Луки Юрий Русаков, заместитель прокурора города Елена Паршина, председатель комитета по вопросам ГО, ЧС и МР администрации города Великие Луки Николай Шмоткин, а также руководители ряда структурных подразделений администрации города Великие Луки и правоохранительных органов.