Псковские полицейские установили личности 24 преступников

13:13, 01 апреля 2017, ПАИ

Псковские полицейские установили 24 лица, подозреваемых в совершении преступлений. 10 из них ранее судимы, 16 не работают и не имеют постоянного источника дохода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

31 марта в органы внутренних дел Псковской области поступило 59 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 19 - по городу Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 32 преступления, в том числе 8 краж чужого имущества.

За минувшие сутки в регионе произошли 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и выявили 365 нарушений Правил дорожного движения.