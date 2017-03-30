В Великих Луках разыскивают недавно вышедшую из тюрьмы женщину

13:29, 01 апреля 2017, ПАИ

ОМВД России по городу Великие Луки разыскивает Любовь Латышеву 1989 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, женщина утратила связь с родственниками. Она недавно освободилась из мест лишения свободы, с февраля может проживать на съемных квартирах в Великих Луках.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении Л. Латышевой, просят сообщить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94, (811-53) 5-01-48 или 02.