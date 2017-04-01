Дедовичское телевидение попало в выпуск новостей на Первом канале

12:09, 01 апреля 2017, ПАИ

Дедовичское телевидение «Студия Альфа» попало в выпуск новостей на Первом канале. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сотрудники Первого канала посетили посёлок Псковской области, где «делают новости буквально на коленке, а рейтинги измеряют в местном сельпо».

Собственная телестудия в посёлке появилась в марте 2001 года, её основали Валентина Гей – главный редактор – и её дочь Татьяна – корреспондент и ведущая. В выпуске говорится о том, что ради камеры и пары микрофонов создателям этого телевидения пришлось продать старые «Жигули», а сама студия разместилась в здании бывшей швейной фабрики. Позднее студии пришлось переехать в небольшой номер местной гостиницы, а «редакционные летучки» проходят за чашкой чая на домашней кухне.

«Студия Альфа» снимает сюжеты о том, что волнует жителей посёлка Дедовичи, о замерзших водонапорных колонках и закрытом банкомате, деревенских праздниках, детских конкурсах, выставках рукоделия.

В сюжете Первого канала отмечается, что доходы такого семейного проекта совсем небольшие, в том числе от рекламы. Выпуски «Студии Альфа» выходят по пятницам, после сюжеты можно найти в Интернете.