С 3 апреля музей-заповедник «Михайловское» закроют на санитарное обслуживание

15:55, 01 апреля 2017, ПАИ

В рамках подготовки к летнему туристическому сезону 2017 года Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» закрывают на санитарное обслуживание. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, в этом году мемориальные усадьбы для гостей не будут работать с 3 по 27 апреля. У туристов в эти дни останется возможность посетить многочисленные выставки, развёрнутые в Научно-культурном центре музея. Кроме того, всех желающих примут в качестве слушателей на чтениях «Цветы, любовь, деревня, праздность» в рамках большого конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» в период с 20 по 23 апреля.

Во время санитарного периода в музеях-усадьбах проведут традиционные хозяйственные работы: генеральную уборку и мелкий косметический ремонт, проверку и, при необходимости, починку электропроводки и других инженерных сетей, проветривание и просушку предметов из основных экспозиций. В усадебных парках подремонтируют дорожки, ограды, запруды, мостики.