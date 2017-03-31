0
13:24
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
18:04
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
17:04
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:14
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
09:29
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
18:06
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом
13:28
Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
Еще новости
Культура

С 3 апреля музей-заповедник «Михайловское» закроют на санитарное обслуживание

В рамках подготовки к летнему туристическому сезону 2017 года Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» закрывают на санитарное обслуживание. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее, в этом году мемориальные усадьбы для гостей не будут работать с 3 по 27 апреля. У туристов в эти дни останется возможность посетить многочисленные выставки, развёрнутые в Научно-культурном центре музея. Кроме того, всех желающих примут в качестве слушателей на чтениях «Цветы, любовь, деревня, праздность» в рамках большого конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» в период с 20 по 23 апреля.

Во время санитарного периода в музеях-усадьбах проведут традиционные хозяйственные работы: генеральную уборку и мелкий косметический ремонт, проверку и, при необходимости, починку электропроводки и других инженерных сетей, проветривание и просушку предметов из основных экспозиций. В усадебных парках подремонтируют дорожки, ограды, запруды, мостики.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии
31 марта 2017
Администрация Пскова заказала проект реставрации Мариинской гимназии 2
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста
30 марта 2017
3 апреля на телеканале «Страна» стартует показ фильма псковского журналиста 5
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
30 марта 2017
Коллегия по культуре в Псковском музее-заповеднике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
30 марта 2017
ПАИ разыграет билеты на мероприятия псковской филармонии – от рок-концерта до оперы
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
30 марта 2017
Программа Фестиваля русской музыки в Пскове
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом
29 марта 2017
Реставрацию церкви Николы со Усохи в Пскове планируют завершить летом 1
Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
28 марта 2017
Псковский театр объявил праздничной последнюю неделю марта
Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»
27 марта 2017
Псковские поэты стали призёрами фестиваля «Мгинские мосты»

Идет загрузка...