Около 250 псковских садоводов приняли участи в митинге против повышения кадастровой стоимости земли и налогов

12:59, 01 апреля 2017, ПАИ

В Пскове на Четырех углах состоялся митинг садоводов против повышения кадастровой стоимости земли и земельного налога. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, собственники земель в садоводческих товариществах потребовали исправить ошибки в оценке земельных участков. В митинге приняли участие около 250 человек.

Напомним, согласно Налоговому кодексу РФ максимальная ставка для садоводческих товариществ, для участков под индивидуальное жилищное строительства, для ведения личного подсобного хозяйства должна быть не более 0,3% от их кадастровой стоимости. Рост кадастровой стоимости земли, произошедший по итогам очередной оценки, привел к росту сумм налогов. При этом дачники должны также платить налоги за земли общего пользования, находящиеся в границах садоводческих товариществ

Тем не менее, по словам председателя Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмилы Гребневой, органы местного самоуправления и исполнительной власти рассчитывают добиться того, чтобы «налоговая нагрузка была социально приемлемой для граждан и садоводств в целом».

«После того, как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на всё садоводство», - сообщила она в комментарии ПАИ.