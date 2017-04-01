В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов

18:09, 01 апреля 2017, ПАИ

2 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем – от +11 до +16.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.