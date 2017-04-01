0
18:09
В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов
17:34
На выставке «Свадьба EXPO» вручили награду лучшему свадебному фотографу Псковской области
16:43
Посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» приготовили огромное сердце из печенья и зефирного крема
14:32
3 апреля откроется летняя продажа льготных билетов на поезда дальнего следования для детей
12:39
В Пскове торжественно открылась выставка «Свадьба EXPO`2017»
12:09
Дедовичское телевидение попало в выпуск новостей на Первом канале
10:54
Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
Еще новости
Общество

В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов

2 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +3 до +8 градусов, днем – от +11 до +16.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов
01 апреля 2017
В воскресенье в Псковской области потеплеет до +16 градусов
На выставке «Свадьба EXPO» вручили награду лучшему свадебному фотографу Псковской области
01 апреля 2017
На выставке «Свадьба EXPO» вручили награду лучшему свадебному фотографу Псковской области
Посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» приготовили огромное сердце из печенья и зефирного крема
01 апреля 2017
Посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» приготовили огромное сердце из печенья и зефирного крема
3 апреля откроется летняя продажа льготных билетов на поезда дальнего следования для детей
01 апреля 2017
3 апреля откроется летняя продажа льготных билетов на поезда дальнего следования для детей
В Пскове торжественно открылась выставка «Свадьба EXPO`2017»
01 апреля 2017
В Пскове торжественно открылась выставка «Свадьба EXPO`2017»
Дедовичское телевидение попало в выпуск новостей на Первом канале
01 апреля 2017
Дедовичское телевидение попало в выпуск новостей на Первом канале
Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
01 апреля 2017
Лёд на водоёмах Псковской области вступил в завершающий период активного таяния
Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»
01 апреля 2017
Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017»

Идет загрузка...