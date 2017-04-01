В СПЧ считают, что регионы должны самостоятельно принимать решения о допустимости религиозной атрибутики в школах

14:51, 01 апреля 2017, ПАИ

Председатель комиссии по миграционной политике и межнациональным отношениям президентского Совета по правам человека Евгений Бобров заявил, регионы должны самостоятельно принимать решение о допустимости ношения религиозной атрибутики в школах, пишет interfax.ru

«Хиджаб - это не паранджа, лицо не закрывает. Это такой же платок, как у православных был, только у мусульман. Ничего страшного в этом нет. В той же категории находятся, например, христианские крестики», - пояснил Евгений Бобров. Так он прокомментировал принятый чеченским парламентом закон, разрешающий носить религиозную атрибутику в учебных заведениях. По мнению председателя комиссии, нужно проверить, насколько это соответствует федеральному закону об образовании. «А так я проблем в этом не вижу», - отметил он.

Евгений Бобров также сказал, что не против, если школы сами будут регулировать ношение религиозной атрибутики. По его словам, принимать такие решения должны регионы и сами учебные заведения с учетом местных особенностей.

Отметим, 31 марта Парламент Чеченской Республики принял поправки к закону, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения. Таким образом, школы и вузы, устанавливая требования к форме одежды школьников и студентов, должны будут учитывать право учащихся одеваться согласно народным традициям и религиозным верованиям, например, носить хиджабы.