Администрация Пскова и детский омбудсмен провели в Детском парке рейд против незаконного катания на лошадях

15:35, 01 апреля 2017, ПАИ

Сегодня, 1 апреля, на территории Детского парка сотрудники администрации города и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова провели совместный профилактический рейд против катания на лошадях в неустановленных местах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Детский омбудсмен пояснила, что в последнее время в ее адрес поступают обращения от родителей с просьбами разъяснить позицию о катании на лошадях: насколько оно безопасно, почему нельзя в Детском парке, и где разрешено.

Председатель правового комитета администрации Пскова Валерий Наводкин и уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова поговорили с родителями, бабушками и дедушками, выслушали их мнения на данную тему.

Сторонников катания на лошадях в центре Пскова не нашлось. Горожане пояснили свою позицию: место шумное, многолюдное, а лошадь - пугливое животное; у сопровождающих лиц нет при себе ветеринарных документов на животных, поэтому о здоровье пони и лошади можно только догадываться. Кроме того, зачастую сопровождающие лица не производят впечатления совершеннолетних людей, поэтому фактически ответственности за жизнь и здоровье ребенка в случае опасной ситуации не несут; хозяева лошадей не убирают за животными продукты жизнедеятельности, ездят верхом по газонам и клумбам, навязчиво предлагают услугу.

Детский омбудсмен уточнила у родителей, как они оценивают места для катания детей на лошадях, разрешенные администрацией: скверы на Сиреневом бульваре и улице Западной. Сквер на Сиреневом нареканий не нашел, с территорией на улице Западной согласились не все участники опроса.

Валерий Наводкин пояснил, что в данный момент ни один из владельцев лошадей не обратился в администрацию с просьбой о заключении договора на оказание услуг в установленных местах: «Необходимо предоставить минимальный пакет документов: ветеринарную справку о здоровье лошади, копию паспорта владельца, документы из налогового органа об официальном статусе предпринимателя, свидетельство о навыках обращения с животным. Договор заключается на безвозмездной основе. Он дает право ответственно предоставлять услугу населению».

Наталия Соколова призвала родителей помнить, что безобидный детский каприз «покататься на лошадке» родителями должен быть оценен с точки зрения безопасности и ответственности в случае чрезвычайной ситуации.