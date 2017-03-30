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Причиной первого в Псковской области лесного пожара мог стать пал травы

Предположительная причина первого в Псковской области лесного пожара – переход природного возгорания, вызванного неконтролируемым выжиганием травянистой растительности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Напомним, 29 марта в 12:38 сотрудники ГКУ «Себежское лесничество» в квартале 121 Себежского участкового лесничества при осуществлении наземного патрулирования обнаружили первый в 2017 году лесной пожар. В 12:39 сообщение о пожаре поступило в региональную диспетчерскую службу, в 12:45 для тушения возгорания были направлены силы и средства ПХС города Опочки, базирующиеся в Себеже, в составе 2 единиц техники и 6 человек. В 13:15 работники ПХС приступили к тушению, и в 13:25 распространение пожара было остановлено. В 14:40 пожар ликвидировали на площади 0,1 га. Материалы переданы в полицию и пожарный надзор ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, что с 2016 года в Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Также запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и  продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

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