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Общество

В Псковской области изменился порядок распределения разрешений на добычу копытных животных и медведей

В Псковской области изменился порядок распределения разрешений на добычу копытных животных и медведей.  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Разрешения на добычу копытных животных и медведей между физическими лицами на территории общедоступных охотничьих угодий Псковской области распределяются по результатам жеребьевки в следующей пропорции: 80% от общего количества разрешений по соответствующему виду охотничьих ресурсов — физическим лицам, участвовавшим в проведении учетов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в предшествующем сезоне охоты; 20% — иным физическим лицам.

Для участия в жеребьевке физическое лицо в срок с 1 по 30 апреля представляет заявку в Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды: лично - Псков, улица Некрасова, 23, флигель, 1 этаж, кабинет 5; по почте – 180001, Псков, улица Некрасова, 23, флигель или по электронной почте - на адрес: lic-k1@obladmin.pskov.ru.

На один сезон охоты одному физическому лицу для любительской и спортивной охоты в отношении копытных животных и медведей может быть распределено не более одного разрешения. В случае, если физическое лицо представило более одной заявки в отношении одного и того же охотничьего ресурса, в жеребьевке участвует заявка, поступившая в комитет последней.

Если в заявке в отношении каждого из видов охотничьих ресурсов указано более одного муниципального района, в котором предполагается осуществлять охоту, заявка участвует в жеребьевке в отношении муниципалитета, указанного первым.

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