С сегодняшнего дня на псковских водоёмах запретили движение на моторных плавсредствах

18:12, 01 апреля 2017, ПАИ

С 1 апреля по 15 июня на водоёмах Псковской области запрещается движение на моторных плавательных средствах всех типов (подвесных лодочных моторов, электромоторов, стационарных двигателей, гидроциклов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

Приказ «О мерах по охране весенне-нерестующих видов рыб на водоемах Псковской области в 2017 году» издан комитетом 15 марта. Он направлен на исключение факторов беспокойства рыб в период проведения мероприятий по охране весенне-нерестующих рыб на водоемах Псковской области .