В Псковской области провели учения по тушению лесных пожаров

16:54, 01 апреля 2017, ПАИ

28 марта в Опочецком районе прошли ежегодные областные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров, организованные Государственным комитетом Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды и Государственным автономным учреждением региона «Противопожарный лесной центр». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете, в мероприятии приняли участие специалисты Государственного автономного учреждения Псковской области «Псковский лесопитомник», руководители лесничеств и арендаторы лесных участков.

По легенде учений, на территории Опочецкого района возник лесной пожар, предположительно, от неосторожного обращения с огнем местного населения. Пожар обнаружил диспетчер региональной диспетчерской службы (РДС) по камерам системы мониторинга (обнаружения) лесных пожаров «Лесохранитель». Информацию передали диспетчеру в диспетчерскую службу КУ «Опочецкое лесничество» и ответственному дежурному пожарно-химической станции (ПХС) 3-го типа Опочки, после чего на место пожара выехала лесопожарная бригада из 5 человек.

Был обнаружен низовой пожар средней интенсивности площадью 0,7 га. Дул ветер со скоростью 6 метров в секунду, скорость распространения огня составляла 1 метр в минуту. Оперативная информация была передана диспетчеру Региональной диспетчерской службы, к месту пожара выехал малый лесопатрульный комплекс в количестве 5 человек, колесный трактор МТЗ-82 с плугом ПКЛ-70».

В ходе учений отрабатывались технологии использования специализированных технических средств, оценивались действия служб оповещения, оперативность реагирования пожарной команды, а также качество и эффективность тушения лесного пожара. По оценке участников мероприятия, все службы сработали слаженно, и лесной пожар был оперативно локализован.

Участники учений также обсудили вопросы развития межведомственного взаимодействия для более эффективного и оперативного тушения возгораний лесного фонда, определили основные задачи на предстоящий пожароопасный период. Посетив пожарно-химическую станцию (ПХС) города Опочки, специалисты осмотрели и оценили состояние противопожарной техники и инвентаря.

Напомним, что с 24 марта на территории Псковской области открыт пожароопасный период. Соответствующее постановление подписал заместитель губернатора региона Максим Жаворонков. В настоящий момент под видеонаблюдением находится более 90% площадей лесного фонда. За лесами в Псковской области круглосуточно наблюдают 87 видеокамер.