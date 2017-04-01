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Общество

Инструктор по физической культуре псковского детсада стала победителем Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

Инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 10 «Незабудка» города Пскова Татьяна Уткина стала победителем 2-го Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении образования Псковской области.

Конкурс проводится ежегодно с целью выявления и поддержки инновационного опыта, эффективных воспитательных методик и реализующих их воспитателей, педагогических работников, руководителей государственных и частных образовательных организаций. Организатором выступает Общероссийская общественная организация «Воспитатели России».

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