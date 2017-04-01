Псковская область получит из федерального бюджета допсредства на программу переселения граждан из аварийного жилья

16:17, 01 апреля 2017, ПАИ

Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья 12 регионам в размере 4,6 млрд рублей. Об этом заявил 31 марта в рамках итогового заседания Коллегии Минстроя министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Сумма будет распределена между Республиками Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Забайкальским и Хабаровским краями, Архангельской, Астраханской, Псковской и Саратовской областями, а также Еврейской автономной областью.

Предложение об оказании дополнительной финансовой поддержки регионам России, которые испытывают недостаточность собственных средств на реализацию программ расселения аварийного жилья в 2017 году, разработал Минстрой России совместно с Минфином на основании анализа ситуации в регионах.

«Выделенные средства позволят этим регионам завершить программу в установленный срок. Прикрыться отсутствием денег не получится», - подчеркнул Михаил Мень. Он напомнил, что регионы должны реализовать программы в срок до 1 сентября 2017 года.