В преддверии весенних полевых работ псковские сельхозпроизводители обсудили проблемы и поделились опытом

16:35, 01 апреля 2017, ПАИ

В преддверии весенних полевых работ на базе станции агрохимической службы «Великолукская» провели семинар-совещание для руководителей и специалистов районных управлений сельского хозяйства южной зоны Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном госуправлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Совещание открыл заместитель начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Алексей Мазин. В выступлении «О готовности хозяйств области к проведению весенних полевых работ в 2017 году» докладчик подробно остановился на проблемах, с которыми сталкиваются псковские сельхозпроизводители.

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области Юрий Бабахин выступил с сообщением о важности апробации и сертификации семенного материала, а также о борьбе с болезнями растений и сорняками.

Доклад о работе САС «Великолукская» и видах деятельности учреждения озвучил директор организации, заслуженный работник сельского хозяйства, Алексей Волосевич. Он рассмотрел тенденции в изменении структуры земельных угодий, вопросы динамики агрохимических показателей за последние 35 лет обследований и представил выводы о том, что нарушаются общебиологические законы земледелия, что в конечном итоге приводит к проявлению негативных экологических последствий и снижению плодородия почв.

О важности и современных методах агрохимического обследования земель с применением космических снимков поверхности земли высокого разрешения, точной привязки отобранных проб почвы к местности с помощью ГЛОНАСС и GPS-технологий сделал сообщение начальник отдела агрохимического обследования и анализа почв ФГБУ САС «Великолукская» Алексей Рыбаков.

Главный агроном ООО «Веть» Себежского района Александр Буров личным примером доказал, что грамотное внедрение последних достижений и передового опыта даёт прекрасные производственные результаты.

С научным докладом на тему «Калийное состояние дерново-подзолистых почв Псковской области» выступил доцент кафедры химии, агрохимии и агроэкологии ФГБОУ ВО «Великолукская» Вячеслав Воробьёв, а спрезентацией по закупке минеральных удобрений и прицепной техники собственного производства для сельхозпроизводителей - Александр Нестеров и представитель ООО «РМЗ» Великолукского района Евгений Иванов.

Информация в прозвучавших докладах участников совещания была своевременной и актуальной, и позволит сельхозтоваропроизводителям лучше сориентироваться и максимально подготовиться к проведению весенних полевых работ, отметили в управлении.