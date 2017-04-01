В Псковской области стартовал конкурс на получение грантов на создание и развитие крестьянских хозяйств

17:21, 01 апреля 2017, ПАИ

27 марта в Псковской области стартовал конкурс на получение грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, а также развитие семейных животноводческих ферм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора региона.

С материалами конкурса и документами для подачи заявки для участия можно ознакомиться на официальном сайте управления в подразделе «Конкурсы для фермеров» раздела «Деятельность».