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Экономика

На потребительском рынке Псковской области планируют повысить качество пищевой продукции

29 марта состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по противодействию незаконному обороту сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности при комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, заседание прошло под руководством начальника управления Николая Романова.

На заседании члены рабочей группы, в состав которой входят представители администрации области, УФАС России, таможни, прокуратуры, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, руководители промышленных предприятий, рассмотрел плане мероприятий. Так, приняты в работу предложения о рассмотрении дополнительных мер, направленных на стимулирование производителей к выпуску качественной пищевой продукции, в том числе путем проведения конкурсов качества, о создании «горячей линии» обращений и жалоб граждан.

Разработанный план мероприятий, основанный на взаимодействии контролирующих и проверяющих ведомств, позволит повысить качество поступающей на потребительский рынок выпускаемой пищевой продукции, отметили в управлении.

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