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Общество

В ходе операции «Снегоход» в Псковской области привлекли к ответственности 12 водителей внедорожников

В ходе профилактической операции «Снегоход» в Псковской области привлекли к административной ответственности 12 водителей внедорожных мотосредств. Как сообщили Псковскому агентству информации в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области, общая сумма штрафов составила 7 тыс. 800 рублей.

На заседании рабочей группы начальник Управления гостехнадзора области Геннадий Шачинов рассказал, что профилактические мероприятия были направлены на повышение безопасности эксплуатации внедорожных мототранспортных средств, а также предупреждение несчастных случаев при их использовании. В текущем году операция проходила в тяжелых погодных условиях из-за отсутствия снежного покрова на большей территории области, отметил он.

В ходе операции «Снегоход» государственные инженеры-инспекторы неоднократно проводили совместные рейдовые мероприятия с сотрудниками УГИБДД, что, по словам Геннадия Шачинова, благоприятно сказалось на результативности контрольных и надзорных мероприятий. Рабочие группы провели 33 профилактических рейда, проверили 157 внедорожных мотосредств. Проверки проходили в акваториях водоемов, лесных массивах, на дорогах общего пользования и других местах массовой эксплуатации мотосредств.

Среди наиболее часто выявляемых нарушений во время проведения операции - эксплуатация мотосредств, не зарегистрированных в установленном порядке (7 нарушений) и не прошедших технический осмотр (9 нарушений); управление мотосредствами без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) (4 нарушения) и использование мотосредств без регистрационных документов (7 нарушений).

«Таким образом, основными нарушениями по-прежнему являются эксплуатация незарегистрированной, без прохождения технического осмотра техники, а также без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) или с отсутствием разрешительной категории», - подчеркнул начальник управления гостехнадзора.

В ходе операции неоднократно проводилась разъяснительная работа с организациями, торгующими внедорожными мотосредствами, о правилах регистрации и допуска к управлению данной техникой.

В инспекции гостехнадзора Псковской области напомнили, что окончание профилактической операции не отменяет обязанности собственников по обязательной регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение десяти суток с момента приобретения подобного рода транспортных средств. Эксплуатация техники, не зарегистрированной в установленном порядке, влечёт за собой ответственность, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

По итогам профилактической операции в территориальных инспекциях гостехнадзора Псковской области зарегистрированы 23 мотосредствп, представлены на технический осмотр 76 мотосредств, выданы 74 удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с открытой категорией «AI».

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