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Экономика

Псковичей приглашают на Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень»

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организатором которой является Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, в этом году пройдет с 4 по 7 октября. Площадкой проведения главного отраслевого форума страны по традиции станет территория ВДНХ, сообщили Псковскому агентству информации в Главном государственном управлении сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

По данным Минсельхоза, в настоящее время активно формируется программа выставки, цель которой – демонстрация и продвижение современных технологий агропромышленной отрасли, распространение передового опыта в области сельского хозяйства, обсуждение с руководителями органов управления АПК актуальных вопросов, связанных с развитием сельскохозяйственного производства.

В прошлом году общая площадь экспозиция «Золотой осени» заняла 30 тыс. кв. м., разместившись в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Свои достижения продемонстрировали 64 региона России и ряд зарубежных стран. За четыре дня работы в 2016 году выставку посетили свыше 300 тысяч человек: порядка 110 тысяч из них посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – на открытых площадках, включая раздел «Фестиваль национальных культур».

В Минсельхозе отметили, что отмечается рост интереса к выставке, как со стороны посетителей, так и самих экспонентов. В прошлом году в ней приняли участие свыше 2,5 тысяч представителей, в том числе иностранных делегаций, отраслевых СМИ, инновационных стартап-проектов. «Золотая осень-2016» собрала беспрецедентное количество глав регионов: в работе выставки приняли участие 24 губернатора.

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