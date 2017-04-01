В двух великолукских посёлках провели противопожарные рейды

18:05, 01 апреля 2017, ПАИ

1 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам провели рейд в двух посёлках. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, целью рейда в великолукском посёлке стало предупреждение пожаров и гибели на них людей.

В посёлке Дорожный состоялся противопожарный инструктаж с гражданами, в том числе неблагополучными жителями, многодетными семьями и одинокими пенсионерами. В ходе инструктажа распространили 3 памятки о мерах пожарной безопасности, 15 листовок на темы «Действия граждан при обнаружении пожара», «Памятка при использовании газового оборудования», «Палы сухой травы», 7 человек проинструктировали под роспись. Также участники рейда обследовали 2 многоквартирных жилых дома, выявили 3 места проживания категории одиноких престарелых граждан.

Кроме того, в посёлке Мелиораторов Великолукского района устроили сход граждан, на котором присутствовали 4 человека. Особое внимание было уделено гражданам, в квартирах которых имеется бытовое газовое оборудование. До местных жителей довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Новосокольнического района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Государственные инспекторы по пожарному надзору проверили состояние отопительных печей, провели визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояния газового оборудования.

Жителям посёлка разъяснили основные причины возникновения пожаров и гибели на них людей, была доведена информация о способах защиты жизни и имущества путем использования современных средств раннего обнаружения пожара – автономных пожарных извещателей. Также граждан ознакомили с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам.