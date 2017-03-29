Первый день выставки «Свадьба EXPO`2017» (ВИДЕО)
Сегодня, 1 апреля, в псковском ТРК «Акваполис» открылась двухдневная выставка свадебной индустрии «Свадьба EXPO`2017». В ней учатсвуют 70 стилистов, визажистов, фотографов, специалистов по декору, организаторов и ведущих праздников, кондитеров и других представителей этой сферы. Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. Для посетиелей была подготовлена оригинальная концертная программа: выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу. Выставка будет работать до 19:00 сегодня и с 12:00 до 18:00 2 апреля.