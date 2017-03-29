0
 

Первый день выставки «Свадьба EXPO`2017» (ВИДЕО)

Сегодня, 1 апреля, в псковском ТРК «Акваполис» открылась двухдневная выставка свадебной индустрии «Свадьба EXPO`2017». В ней учатсвуют 70 стилистов, визажистов, фотографов, специалистов по декору, организаторов и ведущих праздников, кондитеров и других представителей этой сферы. Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области. Для посетиелей была подготовлена оригинальная концертная программа: выступления 200 танцоров, 26 певцов, двух кавер-групп, а также научные, кулинарные и пиксельные шоу. Выставка будет работать до 19:00 сегодня и с 12:00 до 18:00 2 апреля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Свадьба EXPO
На выставке «Свадьба EXPO» вручили награду лучшему свадебному фотографу Псковской области Посетители выставки «Свадьба EXPO`2017» приготовили огромное сердце из печенья и зефирного крема В Пскове торжественно открылась выставка «Свадьба EXPO`2017» Сегодня в Пскове начнет работу выставка «Свадьба EXPO`2017» Большой розыгрыш призов утроят на выставке «Свадьба EXPO`2017» Гости выставки «Свадьба EXPO' 2017» смогут пожениться на один день Гостей выставки «Свадьба EXPO`2017» ждёт оригинальная концертная программа На выставке «Свадьба EXPO`2017» псковичи познакомятся с работами студии цветочного дизайна «Мадам Кураж» Продюсерский центр «Королёв продакшн» предложит гостям выставки «Свадьба EXPO`2017» скидку на проведение торжества На выставке «Свадьба EXPO`2017» цветочный салон «Флориссимо» предложит варианты подарочных композиций
Посмотреть все материалы сюжета >>>


Идет загрузка...