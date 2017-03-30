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Скончался поэт Евгений Евтушенко

В США на 85-м году жизни скончался поэт Евгений Евтушенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вдову поэта Марию Новикову. Она отметила, что Евгений Евтушенко был госпитализирован от сердечного приступа и умер от остановки сердца. Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество стихов и 19 поэм. Он также получил известность как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
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