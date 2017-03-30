Ночью легковой автомобиль попал в ДТП на улице Советской армии в Пскове

09:16, 02 апреля 2017, ПАИ

2 апреля около 1:50 в Пскове на улице Советской Армии случилось ДТП с участием одного легкового автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали 4 сотрудника Управления, была задействована одна единица техники. В этом ДТП пострадал один человек.

Ещё один легковой автомобиль попал в аварию 1 апреля около 16:15 в деревне Балсовик Псковского района. Туда также выезжали четыре работника МЧС, привлекалась одна единица техники. Ранения получил один участник ДТП.