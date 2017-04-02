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Общество

2 апреля отмечается Международный день детской книги

2 апреля отмечается Международный день детской книги. Как пишет  сalend.ru, эту праздничную дату в 1967 году установил Международный  совет по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY). Дата праздника была выбрана неслучайно: в этот день родился сказочник из Дании Ганс Христиан Андерсен.

Ежегодно определяется тема праздника, приглашается известный автор из страны-хозяйки, чтобы написать послание всем детям планеты. Также приглашается известный художник, чтобы создать плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру.

Также в День детской книги (раз в два года) детским писателям и художникам присуждается главная и самая престижная в данной литературной области награда — Международная премия имени Г. Х. Андерсена с вручением золотой медали (ее еще называют «Малой Нобелевской премией»). Золотую медаль с профилем  сказочника вручают лауреатам на очередном конгрессе Международного совета по детской книге, как и Почетный диплом за отдельные книги для детей, который присуждается за иллюстрирование детских книг и их лучшие переводы на языки мира.

Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например, басни. Но, в основном, круг детского чтения сводился к изучению Библии.  В XVIII  веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д. Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.  Только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности — сказки братьев Гримм и Г. Х. Андерсена.

В России созданию детской литературы тоже уделялось немалое внимание. Известно, что еще в XVII веке иеромонах Савватий писал стихи специально для детей, а в  XVIII-XIX  веках детские произведения создавали С. Аксаков, А. Шишков, А. Погорельский и другие. Тогда же начали издавать и первые детские журналы. Чуть позже появились  советские детские писатели и поэты — А. Гайдар, Н. Носов, А. Барто, К. Чуковский, В. Бианки, Б. Заходер, Э. Успенский и многие другие. 

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