В псковском СИЗО-1 отпраздновали День птиц

09:59, 02 апреля 2017, ПАИ

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошёл классный час, посвященный Международному дню птиц. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН по Псковской области, учащиеся познакомились с многообразием мира орнитологии, а также выяснили, какие птицы занесены в «Красную книгу России».

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с историей и традициями праздника в честь птиц, отмечаемого 1 апреля, прочитали стихи о природе и прослушали композиции из сборника «Музыка природы». Видеокадры презентации рассказали слушателям об исчезающих и редких видах птиц нашего региона, требующих защиты и постоянного наблюдения.

Завершилось мероприятие созданием аппликации «Земля – наш общий дом». «Учащиеся перечислили причины исчезновения птиц, животных и растительности, озвучили свое видение решения этой проблемы и пришли к выводу, что необходимо бережно относиться к окружающей среде», - отметила Наталья Афанасьева.

«Птицы – часть природы, без которой ее красота была бы не полной, небо без птицы – не небо! От каждого из нас зависит, каким будет наш мир и в какой цвет будут окрашены страницы «Красной книги», - подчеркнула педагог.