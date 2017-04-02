Команда КВН «Льва Толстого,4» в четвёртый раз выиграла Кубок главы Пскова

10:21, 02 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошел IV фестиваль команд КВН на Кубок главы Пскова. Кубок. Титул самой весёлой и находчивой команды города в четвертый раз завоевала сборная «Льва Толстого,4», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Игра состоялась 1 апреля в БКЗ филармонии. За победу сражались три сильнейших команды региона: «Раз по три» (лауреаты предыдущего Кубка, участники ХХIII Международный фестиваль «КиВиН» в Сочи в 2012 году), «Льва Толстого, 4» (трижды становились победителями Кубка Главы города) и новичок Кубка «Лучше, чем ничего» (команда состоит из действующих лидеров команд КВН Студенческой лиги творческой компании «Астра Видео»). В начале фестиваля участники и зрители почтили минутой молчания память основателя КВНовского движения в Пскове Александра Иванова.

Игру оценивали глава Пскова, председатель жюри Иван Цецерский, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, начальник отдела по делам молодёжи Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимир Журавлев и директор ТК «Астра Видео», тренер команд КВН города Пскова на протяжении 18 лет Елена Морякова.

В этом году темой игры стал туризм. Перед участниками стояла задача показать, как сильно развит туризм в городе, насколько Псков гостеприимный город. В начале игры прошел традиционный конкурс «Приветствие», затем была «Разминка», на которой команды отвечали на вопросы из зала и жюри, острили экспромтом. Далее ребята показали «Музыкальное домашнее задание», завершилась игра конкурсом «Видеоклип».

По итогам выступления команд жюри присудило победу команде «Льва Толстого, 4». Главный приз капитан получил из рук Ивана Цецерского, который поблагодарил всех участников турнира «за вечер позитива, искрометных шуток и позитивной энергии». «В нашем народе есть такая поговорка: «Кто в бане парится, тот не старится». Это же можно сказать про тех, кто сегодня сидел в зрительном зале. Юмор продлевает жизнь. Всех с праздником и ежедневного хорошего настроения», - сказал глава Пскова.

Слова благодарности от Ивана Цецерского прозвучали в адрес организаторов этого молодежного фестиваля - творческой компании «Астра Видео», Студенческого правительства Пскова, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципалитета и спонсоров команд.

Напомним, в апреле 2011 года «Гремячая лига КВН города Пскова» организовала игры на Кубок главы города Пскова по КВН. В феврале 2012 года состоялся второй фестиваль на Кубок главы города, 1 апреля 2015 года - третий.