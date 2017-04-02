День единения народов России и Белоруссии празднуется 2 апреля

11:10, 02 апреля 2017, ПАИ

2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», пишет сalend.ru.

Ровно через год - 2 апреля 1997 года - был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу интеграции двух государств. 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты двух стран подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».

Договор «О Союзе Беларуси и России» прекратил действие с момента вступления в силу Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. В этих документах главы государств заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза.

За прошедшие годы заключены более 150 соглашений, регулирующих практически все ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. В рамках Союзного государства созданы условия для обеспечения равенства прав граждан, проведения совместной оборонной политики, согласованного внешнеполитического взаимодействия, реализации масштабных экономических и научно-технических процессов.