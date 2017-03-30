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Полицейские Великих Лук просят помощи в поиске мужчины, пропавшего в августе 2016 года

Сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки разыскивают утратившего связь с родственниками 37-летнего Евгения Викторовича Иванова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, этот мужчина проживал в Великих Луках в доме по проезду Мичурина. В августе 2016 года он ушёл из дома, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

В день исчезновения Евгений Иванов был одет в камуфлированный костюм. Рост 175 сантиметров, плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета – отсутствуют  передние  верхние зубы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94,  (811-53) 5-01-48  или  02.

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