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Культура

Круглый стол по краеведению и археологии проведут в Пушкинском заповеднике 6 апреля

Круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти историка, педагога, музейного работника, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева (1920—2003) проведут 6 апреля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, рабочую  программу заседания откроют  эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, старший научный сотрудник-реставратор Псковского археологического центра Сергей Салмин и учёный секретарь Пушкинского заповедника Константин Жучков. Они доложат собравшимся о первых, предварительных итогах каталогизации археологических коллекций Пушкинского заповедника.

Помимо этого участникам конференции предоставят возможность прослушать и обсудить 12 докладов на разные темы из истории Пушкиногорья в разные периоды развития, в том числе — на переломе эпох, в 1917 году, в первой четверти ХХ века, в годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне и в собственно военный период и так далее. С полным списком выступающих и темами их исследований можно познакомиться на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти М.Е. Васильева будет работать в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника по адресу: посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Его начало в 9:30. Вход на заседание свободный для всех желающих.

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