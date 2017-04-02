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Общество

Выставка «Свадьба EXPO`2017» продолжает работу в Пскове

Выставка «Свадьба EXPO`2017» продолжает свою работу в Пскове в ТРК «Акваполис». Как передаёт корреспондент  Псковского агентства информации, сегодня на главной сцене экспозиции перед гостями выступят руководитель ансамбля «Сказ» Константин Абабков, ансамбль армянского танца «Ераз», шоу-группа «Баккара», хип-хоп группа «Хоть отбавляй!», ансамбль «Солнышко», певицы Алёна Шайн,  Дарья Иванова,  Алёна Яковлева и другие.

На выставочной площадке «Свадьба EXPO`2017» продолжаться дегустации праздничных блюд от кондитеров и ресторанов Пскова, мастер-классы от фотографов и кулинаров, здесь же будут работать парикмахеры и визажисты, косметологи, ведущие торжеств. На выставке можно познакомиться  со специалистами по оформлению праздничных пространств, составлению букетов, подготовке и обслуживанию банкетов, увидеть самые модные свадебные платья, подобрать украшения для невесты и выбрать подарки для молодожёнов. Всего «Свадьба EXPO`2017» собрала около 70 участников.

Кроме того, с 12:00 до 16:00 сегодня на выставке все желающие смогут вступить в брак на один день. «Молодожёнам» вручат соответствующее свидетельство и кольца на память.

Как и в первый день выставки, 2 апреля на «Свадьбе EXPO`2017» состоятся розыгрыши призов от участников выставки.

О том, как прошёл первый день выставки, смотрите здесь>>> и здесь>>>

Организаторы выставки - Псковское агентство информации и журнал «Свадебный переполох» при поддержке всех СМИ Медиахолдинга Псковской области.

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