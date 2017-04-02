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Общество

Российские геологи отмечают профессиональный праздник

В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. Этот профессиональный праздник, сообщает  сalend.ru, был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. В последующие годы он был закреплён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», а позже - и указом президента РФ от 31 июля 2013 года № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников».

Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов-геологов начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

Основными объектами исследования геологии являются горные породы, в которых запечатлена и прослеживается геологическая летопись Земли. Также геология изучает современные физические процессы и механизмы, действующие на поверхности Земли и в ее недрах.

В России первым государственным поисково-разведочным учреждением стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году. Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807 году она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

Развитие геологическое дело в России получило после Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти, когда шло освоение новых территорий и поиск новых месторождений полезных ископаемых и других недр. В 1946 году на базе Центрального управления промышленных разведок и Геологического комитета было создано Министерство геологии СССР, в системе которого были сосредоточенны и усиленно развивались все геологосъемочные и поисково-разведочные работы, проводимые в стране. После распада СССР эти функции и задачи были переданы Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Помимо геологов сегодняшний праздник считают профессиональным люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых. 

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