На пожаре в доме в Опочке погиб мужчина, его супруга госпитализирована

12:48, 02 апреля 2017, ПАИ

В городе Опочке на пожаре в жилом доме на улице 1 Мая погиб 59-летний хозяин квартиры. Как стало известно Псковскому агентству информации, 61-летняя хозяйка жилища - супруга погибшего - госпитализирована с ожогами. Женщина находится в тяжёлом состоянии, будет решаться вопрос о её транспортировке в Псковскую областную клиническую больницу.

Напомним, что возгорание случилось сегодня, 2 апреля, около 8:05.

Пожар произошёл в двухкомнатной квартире. Там выгорела одна из комнат. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.