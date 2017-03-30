Массовую пробежку за ЗОЖ и трезвость устроили в Пскове

13:31, 02 апреля 2017, ПАИ

1 апреля состоялась массовая пробежка за здоровый образ жизни и трезвость, организованная Федеральным проектом «Трезвая Россия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании.

Региональный координатор «Трезвой России» по Псковской области Эльхан Мехтиев отметил, что массовая пробежка является пропагандой здорового образа жизни для всего населения. «Привлекая таким образом жителей города к занятиям физической культурой, мы предлагаем прекрасную альтернативу пагубным привычкам. Во-первых, человек, который активно занимается спортом, меньше подвержен различного рода инфекциям. Во-вторых, во время бега в организме повышается уровень дофамина – гормона счастья, который поможет очистить голову от ненужного хлама и улучшит ваше настроение. Бег поможет поддержать и улучшить спортивную форму», - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что теперь массовые пробежки в Пскове будут проводиться еженедельно по субботам. Старт – в 12:00 в Финском парке.