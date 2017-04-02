Народный календарь советует сегодня умываться колодезной водой для исцеления

14:03, 02 апреля 2017, ПАИ

По народному календарю 2 апреля наступила Фотинья Колодезница.

Как пишет сalend.ru, Фотина Самаряныня (русский вариант имени — Светлана), память которой отмечается в этот день, — героиня известного библейского предания, та самая женщина, у которой Иисус Христос попросил воды из колодца Иакова. Познакомившись с Сыном Божьим, она возвестила о приходе Мессии, а позже стала христианкой. В 66 году Фотина приняла мученическую смерть — римляне бросили ее в колодец. Вместе с ней пострадали два ее сына и четыре сестры.

Благодаря двум преданиям — о встрече с Христом у колодца и о смерти мученицы в колодце, на Руси особо в этот день стали почитать колодезную воду. Считается, что на Фотинью она приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день нужно было умываться водой из колодца, чтобы излечиться от разных недугов, в первую очередь, от лихорадки.

В некоторых местах на Руси в этот день писали молитву на бумажке, завязывали ее в ветошь и давали больному человеку носить ее на шее три дня или девять дней. После этого записку нужно было сжечь на свече и съесть оставшийся пепел.

Также в этот день славили лен — главного «поставщика» ткани в русском народе. С утра на улицу выносили красивые вещи из льна, развешивали их на заборах, поленницах, калитках. Ветки берез украшали рушниками. Девушки же водили хороводы с длинными льняными полотенцами, которые было принято использовать на свадьбах. Считалось, что этот обряд привлекает достойных женихов.

Именины сегодня празднуют Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна.