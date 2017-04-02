В МЧС рассказали псковичам, как подготовиться к новому дачному сезону

14:43, 02 апреля 2017, ПАИ

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области призывают жителей региона не забывать, что сжигание мусора при подготовке к новому дачному сезону может привести к пожару. «Задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на дачных участках лежит непосредственно на самих членах данного кооператива. И руководство товарищества должно само проводить первичный инструктаж по мерам пожарной безопасности, проводить оповещение, беседы», - сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Там отметили, что зачастую тушение пожаров существенным образом осложняется из-за того, что затруднен проезд пожарных автомобилей к местам возгорания. «Мало того, дороги в дачных объединениях, как правило, узкие, к тому же сами дачники добавляют пожарным хлопот: проезд машин могут затруднить необрезанные ветви, незаконное расширение территории, турникеты и шлагбаумы. Поэтому крайне важно, чтобы дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, были всегда свободными», - подчеркнули в МЧС.

Псковичей призывают своевременно очищать территории садоводческих участков от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев, которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Кроме того, не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. Газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 литров) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе пяти метров от входа в дом с количеством баллонов не более трех.

Также не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

У каждого жилого строения должна быть бочка с водой (на весенне-летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши, окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, курить и пользоваться открытым огнём в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

«На случай пожара или загорания необходимо иметь в удобном и доступном месте первичные средства пожаротушения: бочки с водой, ведро, приставную лестницу, топор и лопату, а лучше всего – огнетушитель», - отметили в МЧС.

Также дачников призывают следить за детьми, потому что «они очень любопытны ко всему, что связано с огнём».

«Если пожар все же произошел – не теряйтесь! – обратились к псковичам в МЧС. - Зовите на помощь соседей. Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101» или «112». А сами до приезда профессиональной помощи сообща начинайте спасание людей и тушение загорания всеми доступными средствами».