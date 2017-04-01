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Экономика

«Почта России» может стать торговой сетью

«Почта России» может стать розничной сетью или финансовой инфраструктурой. Об этом заявил журналистам на Первом медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Он отмети, что будущее этой госкомпании «пока не ясно». «Вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью, а может быть, она станет чем-то другим, может,  финансовой инфраструктурой», — сказал вице-премьер. Он заметил, что  «в любом случае «Почта России» — это достаточно крупная сеть, которая может изменить структуру розничного рынка в России.

По словам Аркадия Дворковича, сегодня «Почта России» является крупнейшей в стране сетевой структурой, количество сотрудников и отделений которой в несколько раз превышает аналогичные показатели крупнейших торговых сетей России.

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