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Во Франции задержали двух девочек-подростков по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники контртеррористической службы Франции задержали двух несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Франс Пресс. Задержали подростков утром 1 апреля в Ницце и в соседней коммуне Левенс.

Дома у них прошли обыски. По словам источника, близкого к расследованию,  найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка подростки вели подготовку теракта, но степень готовности не уточняется.

Также известно, что в ходе обысков не обнаружено никакого оружия.

Отдел французской прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие.

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