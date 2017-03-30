Во Франции задержали двух девочек-подростков по подозрению в подготовке теракта
Сотрудники контртеррористической службы Франции задержали двух несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на агентство Франс Пресс. Задержали подростков утром 1 апреля в Ницце и в соседней коммуне Левенс.
Дома у них прошли обыски. По словам источника, близкого к расследованию, найденные в ходе обысков доказательства позволяют предположить, что подготовка подростки вели подготовку теракта, но степень готовности не уточняется.
Также известно, что в ходе обысков не обнаружено никакого оружия.
Отдел французской прокуратуры по борьбе с терроризмом начал предварительное следствие.