Более 8 тысяч километров «убитых» дорог выявила инспекция ОНФ

16:21, 02 апреля 2017, ПАИ

На карту «убитых» дорог проекта Общероссийского народного фронта добавлены 7 тыс. 487 проблемных участков дорог по всей стране. В общей сложности на карте указаны более 8 тысяч километров дорог, которые требуют первоочередного ремонта. За их ремонт проголосовали более 75 тыс. человек. Такие данные были озвучены во время презентация проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Фонда.

Координатор проекта ОНФ, депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев рассказал, что главной целью дорожной инспекции является ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Он подчеркнул, что проект Народного фронта призван объединить граждан и представителей власти в решении проблем дорожной политики в регионах, важная задача проекта – нацелить органы власти при планировании дорожных работ на то, чтобы учитывать мнение граждан.

«Мы видим, что люди готовы участвовать в процессе общественного контроля, поэтому важно не только выделить проблемы и отметить их на карте, а проследить за тем, каким образом будет осуществляться ремонт. Также важно учесть, какие применяются технологии, чтобы дороги прослужили нам как можно дольше. Наш проект сейчас – это не поиск и устранение ям, а составление народного рейтинга по состоянию дорог и первоочередному проведению ремонта», – заявил Александр Васильев. Он добавил, что чем больше людей подключатся к проекту ОНФ, тем лучше будет осуществлен контроль за расходом денежных средств регионов на ремонт дорог.

«Результаты нашего проекта – это дороги, которые будут отремонтированы с учетом карты. Мы сейчас осуществляем дорожную инспекцию по всей стране, и чиновники реагируют по-разному: некоторые принимают во внимание критику, а некоторые – нет», – отметил эксперт проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» пскович Дмитрий Цопов.

Напомним, что на начальном этапе реализации проекта ОНФ главным инструментом является сайт, нацеленный на выявление приоритетных дорог для проведения ремонта. На нём граждане могут вносить на интерактивную карту в режиме реального времени плохую дорогу или дорогу с некачественным ремонтом. Затем на сайте происходит голосование, и по его результатам создаются «народные рейтинги». В конце 2017 года эти рейтинги будут сформированы для учета мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Александр Васильев отметил также, что уже разрабатывается мобильное приложение для сигналов граждан о дорожных дефектах.