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Общество

В день 33-летия своей Архиерейской хиротонии митрополит Евсевий провёл литургию и молебен в Печорах

1 апреля, в день памяти преподобных Вассы и Симеона Псково-Печерских и 33-летие своей Архиерейской хиротонии, митрополит Псковский и Порховский Евсевий совершил праздничную Божественную Литургию и благодарственный молебен в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, владыке сослужили наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) с братией обители в священном сане, ответственный за епархиальный отдел по взаимоотношению с Вооруженными Силами протоиерей Олег Тэор, наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни игумен Спиридон (Иващенко), настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Иоанн Муханов, благочинный Печорского округа митрополии протоиерей Владимир Семиндяев, заведующий канцелярией Псковской митрополии иеромонах Фома (Демчук), а также многочисленное духовенство митрополии.

За богослужением молились настоятельницы Спасо-Казанской обители игумения Маркелла (Павлова), Снетогорского монастыря игумения Татиана (Пашкова), Спасо-Елеазаровского монастыря монахиня Евфросиния (Головнева) с сестрами обителей, а также многочисленные прихожане и паломники.

После сугубой ектении псковский архипастырь вознес молитву о мире на Украине.

По окончании Литургии митрополит Евсевий возглавил благодарственный молебен Господу Богу и святым преподобным Псково-Печерским Вассе и Симеону, в завершение которого прочел молитву преподобной Вассе, испрашивая ее молитвенного предстательства перед престолом Божиим за всех молящихся. Также заведующий канцелярией Псковской митрополии иеромонах Фома прочёл молитву преподобному Симеону Псково-Печерскому. Затем все собравшиеся во главе с митрополитом пропели молитву Пресвятой Богородице «Царице моя преблагая…», величания Пресвятой Богородице и чтимым преподобным, а также провозглашены традиционные многолетия.

По завершении молебного пения владыка обратился ко всем собравшимся со словом приветствия.

Затем митрополита  с 33-й годовщиной Архиерейской хиротонии поздравил наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев). «От лица всей полноты Псковской митрополии, священства, монашества, мирян и многочисленных паломников благословите сыновне поздравить вас, дорогой владыка, с днём памяти преподобной матери Вассы и преподобного Симеона Псково-Печерских и днём вашей Архиерейской хиротонии», - сказал он.

«Уже много лет вы, ваше высокопреосвященство, молитесь пред Престолом Божиим в архипастырском сане о чадах Церкви. Ваш неустанный самоотверженный труд на благо Русской Православной Церкви не перестает вызывать восхищение. Своим архипастырским служением вы, дорогой владыка, помня слова Евангелия: «Сын Человеческий не [для того] пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для Искупления многих», даете ориентир и пример пасомым, показываете, что нужно, по словам Апостола, сердцем веровать к праведности, а устами исповедовать ко спасению, - отметил архимандрит Тихон. - Молим Триединого Бога, чтобы Он надолго сохранил вас, дорогой наш владыко и милостивый отец, цело, здраво, невредимо, долгоденствующе на пользу Святой Матери нашей Русской Православной церкви и нашего Отечества! Многая, многая, многая и благая лета!»

От лица братии обители отец наместник преподнес митрополиту икону собора Псково-Печерских святых, а также архиерейский чиновник для благоукрашения Божией службы.

По окончании богослужения торжественным крестным ходом мощи преподобного Симеона были перенесены  из Михайловского собора в Сретенский храм обители, где они постоянно и пребывают.

В этот же день митрополит Евсевий в сопровождении наместника обители архимандрита Тихона и заведующего канцелярией Псковской митрополии иеромонаха Фомы посетил Паломнический центр при свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, где ознакомился с ходом строительства храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

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