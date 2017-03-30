В Подмосковье делая селфи из окна выпала 12-летняя девочка

16:58, 02 апреля 2017, ПАИ

2 апреля в Подмоскоьве в поселке Малаховка из окна третьего этажа выпала 12-летняя девочка. По предварительным данным, она упала, когда делала селфи на фоне открытого окна, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской области.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована с различными травмами, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.