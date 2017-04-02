Пригоризонтную обсерваторию под Гдовом собираются исследовать псковские археологи в этом году

17:23, 02 апреля 2017, ПАИ

В этом году псковские археологи собираются исследовать пригоризонтную обсерваторию в районе Гдовской астроблемы, которая расположена в 25 километрах от Гдова. Об этом сообщается на сайте Псковского археологического центра.

Отмечается, что доступность аэро и космоснимков позволила по-другому взглянуть на древнейшую историю территорий, которые еще недавно казались хорошо изученными археологами. Так, несколько лет назад псковские археологи, анализируя изображения, полученные геодезическими спутниками с геостационарной орбиты, обратили внимание на ряд объектов в разных частях области, которые поражали своими размерами. Как правило, они представляли концентрические круги на полях, иногда соединенные друг с другом параллельными линиями и образующие затейливые фигуры. Некоторые из этих объектов сейчас практически не видны даже с воздуха, обнаружить их удалось с использованием космоснимков, сделанных в разных лучах спектра.

Например, отметили в археологическом центре, на основании анализа снимков центральной части Псковской области, а также благодаря предоставленному компанией EESRI программного продукту, позволяющему комплексно анализировать геоинформационные метаданные, удалось выявить целый комплекс округлых в плане объектов, расположенных на берегу озеру Бобовое, к югу от города Острова.

На месте нахождения одного из таких «кругов» летом 2016 года был заложен разведочный раскоп. На берегу озера был открыт огромный круг, заполненный углем и камнем. Данные радиоуглеродного датирования, полученные в лаборатории археологической технологии РАН, позволили определить возраст сооружения – V-IV тысяч лет до нашей эры. «Едва заметные следы, оставшиеся на материке, показывают, что внутреннее пространство «круга» имело сложную структуру, близкую к строению Аркаима и Синташты. Обнаруженный объект стоит интерпретировать как составной элемент сложного культового комплекса, моделирующего широко известную «страну городов», только на тысячу лет древнее. Открытый культовый комплекс без сомнения представлял собой культурное онтологическое пространство, созданное древними пассионариями место бытия, блага, истины и духа, где человек пребывал в состоянии полноты любви, высшего согласия, идеализированного экстаза. Именно эти чувства отмечали все без исключения участники экспедиции, приближаясь к внешнему периметру таинственного «круга», - рассказали в археологическом центре.

Остатки древнего поселения, связанного с культовым объектом, сокрыты на дне озера Бобовое, уровень которого значительно поднялся после череды климатических трансгрессий III-II-I тысячелетий до нашей эры. «Несмотря на это, можно констатировать, что впервые на Северо-Западе Русской равнины обнаружены следы древней, ранее неизвестной цивилизации, находившихся на высоком уровне технологического развития. Очевидно, что динамику культуры этой древней цивилизации определяли природные основания пассионарности, энергийность которой созидательна при табуировании, культурном самозапрете по отношению к хаосу. Порядок начинается с культуры самозапрета хаоса, что создает энергийную созидательную мощь, обусловливает сбрасывание прежней предметной формы и начало новой», - пояснили в Псковском археологическом центре.

«После сделанного в 2016 году открытия становится понятным, что следы этой высокоразвитой цивилизации и ранее фиксировались на территории Псковской области, но не были верно истолкованы. К ним, несомненно, относятся такие артефакты, как Подоржевский идол, а также стела с острова Белова, которые еще ждут своих исследователей. Примечательно, что на островах Талабского архипелага любителями истории края еще несколько лет назад были зафиксированы остатки мегалитических сооружений», - заключили в археологическом центре.